Автоэксперт оценил ситуацию с китайской компанией Lifan

«У этой фирмы последние лет пять была сложная ситуация и за это время продажи упали, чуть ли не в десять раз, а пандемия это усугубила», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он добавил, что в затруднительном положении оказался не только Lifan, но и другие автомобилестроители. Однако, несмотря на сложную ситуацию в КНР, автопром продолжает восстанавливаться. Китайский рынок легковых авто по-прежнему является самым крупным. Он в полтора раза крупнее американского.

«Сейчас существует немного компаний, которыми владеет один человек. Все больше таких, где частью владеет государство, или еще несколько крупных держателей акций и так далее», — добавил Кадаков.