Автоэксперт оценил идею изменить процесс получения медсправок для водителей

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что Минздрав разработал новый проект получения медсправок для автовладельцев. Он назвал это правильной инициативой.

«Я думаю, никто не будет возражать против того, что с пьяными, с наркоманами за рулем нужно бороться, такие люди не должны садиться за руль. И любые позитивные нововведения в этом направлении нужно принимать», — сказал автоэксперт.

Он отметил, что кроме того необходимо принимать меры, направленные на уход от коррупции и прозрачность процедуры.

«Когда четко не определены рамки, когда этим могут заниматься не только государственные клиники, но и частные, появляется серое поле, которым слишком много злоупотребляют… Мало ли, человек лечился от чего-то, у меня из-за ковида несколько раз кровь брали, на руке есть отметина от уколов… Резюмирую: если это будет все работать в идеале, то да, это хорошая история, остается вопрос, как сделать так, чтобы это работало идеально», — заключил Кадаков.