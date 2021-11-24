Автоэксперт оценил идею использовать против блогеров-лихачей их контент

Координатор движения «Синие ведерки» в разговоре с NEWS.ru прокомментировал предложение считать видео с уличными гонками некоторых автоблогеров доказательством их вины. С такой идеей ранее выступила сенатор Ирина Рукавишникова.

Шкуматов отметил, что видео с опасным вождением уже могут использоваться как аргумент в суде.

«Тут ничего не надо говорить о том, что будет считаться [доказательством вины], уже считается. Все, что выкладывают эти ребята, всё может быть использовано против них в административном деле. Да, их могут даже прав лишить. Я думаю, что ответственность за публикацию той или иной информации, она должна быть моральная, связанная с какими-то самоограничениями. Но важно не перегнуть палку, так как пострадает свобода слова. Но если человек, скажем так, демонстрирует нарушение закона, то это уже немного другое, и к этому нужно подходить с точки зрения закона», — сказал активист.