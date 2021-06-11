Автоэксперт оценил идею добровольного техобслуживания для автомобилистов

Автоэксперт Максим Кадаков поддержал идею МВД России ввести необязательный техосмотр для легковых автомобилей. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, это снизит нагрузку на СТО, которая появилась после ограничений по коронавирусу. Также эксперт добавил, что водителям нужно будет тщательно выяснить условия оформления диагностической карты машины.

«Из-за пандемии автомобилисты были не готовы, центры технического обслуживания были закрыты, а сейчас не хватает точек для прохождения ТО», — рассказал Кадаков.

Он считает, что такое нововведение решило бы эту проблему.