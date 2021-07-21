Автоэксперт оценил идею дистанционного медосмотра водителей

Автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал идею ввести дистанционный медосмотр водителей. Об этом сообщило издание iReactor.

Теперь показатели здоровья будут считываться при помощи специальных терминалов. По его словам, это хорошее нововведение, так как оно упростит процедуру и позволить проводить ее более эффективно. Хресин отметил, что до этого к медосмотрам проходили формально и не осуществляли их как следует.

«Теоретически хорошо выглядит, но что мешает водителю подвести к этому терминалу заведомо трезвого человека или здорового (вместо себя. — прим. ред.)? Как видеоконтроль осуществляться будет?», — добавил он, отметив, что сама идея еще толком не проработана.