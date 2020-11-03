Автоэксперт отреагировал на возможное ужесточение правил ремонта машин

Специалист напомнил, что обсуждение ужесточения правил ремонта машин ведется давно. По его словам, у водителей и представителей автомобильного сообщества было очень много претензий к этим изменениям.

«В том числе и потому, что введение поправок обсуждалось только с крупными концернами, которым эти изменения реально будут выгодны — поэтому они их и поддержали», — заметил собеседник информагентства.

Он выразил уверенность, что эти поправки испортят жизнь обычным автомобилистам.

«То, что человек поменяет магнитолу, никак не повлияет на безопасность дорожного движения», — продолжил специалист.

По его мнению, главными проблемами на сегодняшний день являются рост смертности на дорогах, а также продажа некачественного топлива. Он добавил, что сейчас обсуждение этих поправок нецелесообразно, поскольку они возложат на водителей новые расходы и приведут к росту социальной напряженности.