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    03 ноября 2020, 13:58

    Автоэксперт отреагировал на возможное ужесточение правил ремонта машин

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Кирилл Форманчук обсудил с ИА Ura.ru предложение обязать водителей везти авто на внеочередной техосмотр после минимально ремонта.

    Специалист напомнил, что обсуждение ужесточения правил ремонта машин ведется давно. По его словам, у водителей и представителей автомобильного сообщества было очень много претензий к этим изменениям.

    «В том числе и потому, что введение поправок обсуждалось только с крупными концернами, которым эти изменения реально будут выгодны — поэтому они их и поддержали», — заметил собеседник информагентства.

    Он выразил уверенность, что эти поправки испортят жизнь обычным автомобилистам.

    «То, что человек поменяет магнитолу, никак не повлияет на безопасность дорожного движения», — продолжил специалист.

    По его мнению, главными проблемами на сегодняшний день являются рост смертности на дорогах, а также продажа некачественного топлива. Он добавил, что сейчас обсуждение этих поправок нецелесообразно, поскольку они возложат на водителей новые расходы и приведут к росту социальной напряженности.