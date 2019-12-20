Автоэксперт отреагировал на экспресс-тест ГИБДД на алкоголь

«Что нужно знать водителям в первую очередь? Что все экспресс-тесты, экспресс-анализы — это лишь помощь инспектору. И эти экспресс-тесты могут либо подтвердить опасения инспектора, его догадки, либо опровергнуть», — уточнил Кадаков.

Эксперт отметил, что реальное наличие алкогольного и наркотического опьянения возможно лишь в двух местах.

«В специализированной клинике, которая сертифицирована и может проводить подобные исследования, либо в передвижном медицинском пункте, то есть специальном медицинском автомобиле… Это можно будет оспорить и обратиться в другую клинику. Бояться этого не надо, если вы уверены в своей правоте, пожалуйста, можно и экспресс-тест пройти», — пояснил Кадаков.

Ранее МВД подготовило поправки в правила медосвидетельствования водителей. Документ позволит проводить экспресс-тестирование на наличие алкоголя или наркотиков в крови автовладельцев.