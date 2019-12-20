    20 декабря 2019, 13:31

    Автоэксперт отреагировал на экспресс-тест ГИБДД на алкоголь

    Ольга Ситникова

    Главред журнала «За рулем» и автоэксперт Максим Кадаков оценил инициативу изменить в правила проверки водителей. Новый проект позволит сотрудникам ГИБДД проверять всех управляющих автомобилем на употребление алкоголя и наркотиков. Об этом сообщил сайт RT.

    «Что нужно знать водителям в первую очередь? Что все экспресс-тесты, экспресс-анализы — это лишь помощь инспектору. И эти экспресс-тесты могут либо подтвердить опасения инспектора, его догадки, либо опровергнуть», — уточнил Кадаков.

    Эксперт отметил, что реальное наличие алкогольного и наркотического опьянения возможно лишь в двух местах.

    «В специализированной клинике, которая сертифицирована и может проводить подобные исследования, либо в передвижном медицинском пункте, то есть специальном медицинском автомобиле… Это можно будет оспорить и обратиться в другую клинику. Бояться этого не надо, если вы уверены в своей правоте, пожалуйста, можно и экспресс-тест пройти», — пояснил Кадаков.

    Ранее МВД подготовило поправки в правила медосвидетельствования водителей. Документ позволит проводить экспресс-тестирование на наличие алкоголя или наркотиков в крови автовладельцев.