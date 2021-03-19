Автоэксперт отметил плюсы закрытой площадки при сдаче экзамена на права

Глава Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин обсудил с RT изменения в правилах проведения экзаменов на право управления авто.

Ключевое изменение заключается в том, что проверка навыков вождения будет проводиться исключительно в условиях реального движения. Этап с закрытой площадкой проводится не будет.

«Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, все равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка это позволяла сделать и выявить и отработать некоторые важные элементы», — заметил Похмелкин.