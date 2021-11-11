Автоэксперт отметил непонятные моменты в новых ПДД

Автоэксперт Игорь Моржареттоотметил, что в новых правилах дорожного движения есть непонятные моменты. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что ПДД должны быть максимально четко сформулированы, так как неясности повлекут за собой рост коррупции. По его словам, в новых пунктах сейчас есть недоработки.

Моржаретто привел в пример пункт про «неоднократное невыполнение требований инспектора об остановке».

«Бывают разные сложные ситуации. В случае погони — это одно, а если в лесу, кто-то дважды махнул палкой, стоя на обочине, а я, испугавшись, не остановился — это другое», — объяснил он.