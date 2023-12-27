Общество 27 декабря 2023, 14:04 Автоэксперт Ольшанский: пользователи каршеринга могут оспорить повышенный штраф за «повторное» нарушение

Читать 360tv в

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что пользователи каршеринга рискуют получить повышенные штрафы за нарушения ПДД, в том числе за те, которых они фактически не совершали.

Речь идет о ситуациях, когда кто-то из других водителей на этом же прокатном автомобиле допустил аналогичное правонарушение. Последующим пользователям придется оплатить штраф, как за повторное нарушение.

Реклама

По словам эксперта, пользователи каршеринга могут оспорить повышенный штраф в суде.

«Вариант номер один: не нарушать. А также следует изучать свой район, использовать технические средства, которые говорят, где камеры, которые и фиксируют повторные нарушения», — добавил Ольшанский.