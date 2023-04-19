Общество 19 апреля 2023, 12:57 Автоэксперт Ольшанский поддержал идею оформления ОСАГО на месяц

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Полис ОСАГО сроком на один месяц необходим многим автовладельцам при краткосрочных поездках. Об этом сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, многие автомобилисты редко выезжают загород, для них необходимо предусмотреть возможность оформления полиса на короткий срок. Вопрос его стоимости должен решаться в рамках законопроекта, добавил Ольшанский.

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Отмечается, что в настоящее время минимальный срок действия ОСАГО составляет один год.