facebook_pixel
    12 октября 2021, 18:04

    Автоэксперт одобрил ужесточение наказания за пьяное вождение

    Автоэксперт Егор Васильев назвал убийцами пьяных водителей

    Дарья Морозова

    Автомобильный эксперт Егор Васильев считает полезным ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила «Российская газета».

    По данным сайта kp.ru, он отметил, что в нетрезвом состоянии человек не способен контролировать скорость своей реакции.

    «Так что люди, которые позволяют себе нетрезвое вождение, по сути убийцы», — считает Васильев.

    Он добавил, что пьяные водители опасны для окружающих, и в таком состоянии нельзя водить не только автомобиль, но и любой другой вид транспорта.