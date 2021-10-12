Автоэксперт одобрил ужесточение наказания за пьяное вождение
Автоэксперт Егор Васильев назвал убийцами пьяных водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев считает полезным ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным сайта kp.ru, он отметил, что в нетрезвом состоянии человек не способен контролировать скорость своей реакции.
«Так что люди, которые позволяют себе нетрезвое вождение, по сути убийцы», — считает Васильев.
Он добавил, что пьяные водители опасны для окружающих, и в таком состоянии нельзя водить не только автомобиль, но и любой другой вид транспорта.