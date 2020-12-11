Автоэксперт объяснил, за что водители могут получить сразу два штрафа
Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал ИА Ura.ru, за какое нарушение российские водители могут получить сразу два штрафа.
«Водители, попавшие под дорожные камеры, могут быть оштрафованы одновременно за движение по обочине и за пересечение сплошной линии», — обратил внимание специалист.
Он заметил, что подобные штрафы зачастую непросто оспорить, поскольку процесс может затянуться на долгое время. По его словам, число дорожных камер никак не коррелируется с количеством смертей на дорогах.