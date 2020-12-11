Автоэксперт объяснил, за что водители могут получить сразу два штрафа

«Водители, попавшие под дорожные камеры, могут быть оштрафованы одновременно за движение по обочине и за пересечение сплошной линии», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что подобные штрафы зачастую непросто оспорить, поскольку процесс может затянуться на долгое время. По его словам, число дорожных камер никак не коррелируется с количеством смертей на дорогах.