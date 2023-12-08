Эксклюзив 08 декабря 2023, 21:04 Автоэксперт объяснил сокращение параллельного импорта автомобилей в Россию Автоэксперт Попов объяснил сокращение параллельного импорта ввозом авто из КНР РИА «Новости»

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Доля ввезенных через параллельный импорт автомобилей в Россию снизилась из-за того, что россияне начали чаще покупать китайские машины. Об этом «360» сообщил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Потому что завозят „китайцев“. Поставки растут, наращивается собственное производство. У нас возникает новое стабильное состояние, завозят китайские автомобили через дилерскую сеть. Народ начал выбирать китайские машины, а не параллельный импорт», — сказал он.

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В ноябре доля ввезенных по параллельному импорту автомобилей сократилась до 8%, тогда как еще в октябре это значение держалось на отметке 11%.

Попов объяснял, что автомобили из Китая начали понемногу дешеветь на российском рынке из-за его перенасыщения. При этом он отметил, что делать выводы о китайском автопроме следует лишь через несколько лет.

Ранее россиянам рассказали, как правильно подобрать себе китайский автомобиль.