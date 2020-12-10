Автоэксперт объяснил рост цен на автомобили

Он уточнил, что это связано с закрытием производства из-за коронавируса. После частичного снятия ограничений все ринулись покупать новые машины, чтобы успеть до подорожания. В результате возник дефицит.

«Соответственно, из-за дефицита новых автомобилей цены на них повышаются, причем достаточно быстро. В связи с этим часть людей перешла на покупку автомобилей с пробегом», — пояснил эксперт.