Автоэксперт объяснил, почему водители отказываются от страхования машин

«В России ОСАГО — это бизнес. Страховые компании на этом зарабатывают деньги», — обратил внимание специалист.

Согласно статистике, 12% водителей ездят без полиса. Если же он подорожает, то от него могут отказаться около 48% автомобилистов. По мнению Ломанова, чтобы исключить такой вариант нужно сделать ОСАГО доступным.

Он напомнил, что поначалу все работало хорошо и цена была нормальной. Однако затем страховые компании начали ее поднимать, поскольку от ОСАГО они несли убытки.

«Во многих странах такая гражданская ответственность убыточна, но там компании имеют право делать каско, то есть от такого вида страхования они получают суперприбыль. В России же хотят заработать на всем: и на ОСАГО, и на КАСКО», — добавил эксперт.