Автоэксперт объяснил, почему российские автомобилисты не пристегиваются

«В России люди пристегиваются или не пристегиваются не потому, что им сложно, а потому, что ценность жизни в целом в обществе не высока», — заметил автоэксперт.

По его словам, люди начинают пристегиваться, когда понимают, что им есть, что терять, и что их дети должны быть в безопасности. По мнению специалиста, введение штрафов за непристегнутый ремень приструнит водителей, на которых не действует пропаганда и увещевания.