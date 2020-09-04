Автоэксперт объяснил, почему «красивый» номер не может быть бесплатным

Автоэксперт Сергей Асланян объяснил, почему «красивый» государственный номер на машину не может быть бесплатным.

Он отметил, что в настоящий момент такие госзнаки с успехом продаются. Их стоимость может достичь шести миллионов рублей. Специалист пояснил, что раньше продажей занимался теневой сектор бизнеса. Теперь эта роль перейдет другой структуре, информирует ИА Nation News.

«Теперь нужно делиться средствами с большим количеством заинтересованных лиц. Кому-то может показаться, что возникнет элемент справедливости, и некий генератор случайных чисел вдруг выдаст подобный номер на инвалидку, но этого не произойдет», — уточнил Асланян.

По его словам, получение «зеркального» номера декларируется как услуга.