Автоэксперт объяснил новую схему оформления ДТП в Москве

Эксперимент с разрешением водителям покидать место ДТП в столице связан с желанием обеспечить безопасность людей и избежать «повторных» дорожных происшествий. Об этом «360» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Если две машины столкнулись на больших магистралях, крупных трассах и нет жертв, диспетчеру все видно по камерам, то можно будет покидать место ДТП», — рассказал он.

В этом случае участники ДТП должны связаться с оператором по короткому номеру 112, если тот сможет определить обстоятельства, то водителям может ехать за справкой в ГИБДД самостоятельно.

«Это сделано для того, чтобы автовладельцы не выходили на скоростную трассу и не подвергали себя опасности. Чтобы не создавались пробки из-за двух поцарапанных машин. Тем более, у них могут въехать и другие машины», — продолжил эксперт.

Славнов не считает, что это нововведение привлечет внимание мошенников, поскольку в этом нет коммерческой составляющей.

«Если у мошенников не будет лазейки получить деньги, то они не будут ввязываться и делать автоподставы. Тем более, служба безопасности страховых компаний — не дураки. Если машина чинится несколько раз за месяц, ее обязательно проверят», — сказал эксперт.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Москве планируется провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия.