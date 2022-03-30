Автоэксперт объяснил необходимость ремней безопасности

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский объяснил, почему нужно обязательно пристегиваться в машине. Об этом сообщила газета «Известия».

По его словам, каждый год в мире погибают около 1,3 миллиона человек во время ДТП. При этом многие из них могли бы остаться в живых, если бы пристегнулись ремнем.

«В 70% случаев ремень безопасности спасает от получения травм в ДТП. Причем при лобовом столкновение шансы выжить у пристегнутого водителя в 10 раз больше, чем у непристегнутого», — заключил Шумский.