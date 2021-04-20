Автоэксперт объяснил, как девушке не попасться на обман при ремонте машины

Автоэксперт Александр в видео, опубликованном в личном TikTok-аккаунте, объяснил, как девушке не попасться на обман при ремонте машины, написал «ФедералПресс».

«В первую очередь проверьте все работы, не выезжая из сервиса», — предупредил специалист.

Необходимо попросить администратора или старшего мастера загнать машину на подъемник и проверить днище автомобиля. Новые детали будут чистыми — или черными, или серебристыми. Работник должен рассказать, что конкретно он сделал.

Лучше попросить положить старые запчасти в багажник. Так можно сразу понять, что работы действительно выполнялись.