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    20 апреля 2021, 14:34

    Автоэксперт объяснил, как девушке не попасться на обман при ремонте машины

    Полина Петрова

    Автоэксперт Александр в видео, опубликованном в личном TikTok-аккаунте, объяснил, как девушке не попасться на обман при ремонте машины, написал «ФедералПресс».

    Автоэксперт объяснил, как девушке не попасться на обман при ремонте машины

    «В первую очередь проверьте все работы, не выезжая из сервиса», — предупредил специалист.

    Необходимо попросить администратора или старшего мастера загнать машину на подъемник и проверить днище автомобиля. Новые детали будут чистыми — или черными, или серебристыми. Работник должен рассказать, что конкретно он сделал.

    Лучше попросить положить старые запчасти в багажник. Так можно сразу понять, что работы действительно выполнялись.