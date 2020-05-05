Водителям нужно надевать маски и перчатки, чтобы обезопасить себя на автомобильных заправках. Кроме того, им следует периодически обрабатывать предметы в салоне машины, к которым они часто прикасаются.

Об этом «360» рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он подчеркнул, что автомобилисты должны обязательно надевать маски, если к ним в машину сел незнакомый человек. Чтобы обезопасить себя на заправках, автомобилисту следует выходить из машины только в маске. Еще лучше — в дополнение к ней надевать перчатки.

На заправках — пожалуйста, заправляйтесь, но при этом надевайте маску, если считаете, что опасно — надевайте перчатки. Можете антисептиком обработать себя или помыть чем-нибудь руки Игорь Моржаретто.

Не стоит забывать и о поддержании чистоты в салоне своего автомобиля. Те предметы, которых водитель касается чаще всего, стоит периодически дезинфицировать.

«Рекомендуют также раз в какое-то время обрабатывать руль в автомобиле, а также коробку передач», — пояснил Моржретто.

С 12 мая в Московской области начинает действовать масочный режим. Сейчас он носит рекомендательный характер, но уже на следующей неделе ношение этих средств защиты в общественных местах станет обязательным. Нарушителей, которые появятся на улице без масок, ждет наказание — их просто не пустят в торговые залы магазинов и общественный транспорт. Кроме того, им придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Чтобы обеспечить всех жителей региона достаточным количеством средств защиты, их начнут продавать не только в аптеках, но и в сетевых магазинах — без наценки. Проверять их наличие будут ежедневно. Торговые автоматы с масками и перчатками уже появились и в московском метро. Пассажир может приобрести как комплект защиты, так и каждое средство по отдельности.

Маски необязательно приобретать — защитное средство можно сделать самостоятельно.