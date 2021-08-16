Автоэксперт назвал самых раздражающих участников дорожного движения

Опрос среди автолюбителей показал, что большинство водителей положительно относятся к новичкам и стараются пропускать их при необходимости. Однако есть категория граждан, которая раздражает всех участников дорожного движения. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

По словам автоэксперта, на российских дорогах отмечается положительная тенденция, выражающаяся в терпимости друг к другу. Даже к новым водителям стали относится намного лояльнее. Больше негативных эмоций вызывают те, кто нарушает правила и делает это демонстративно. Такие водители показывают свое неуважение к другим участникам движения и обществу в целом, добавил Кадаков.

В новичках, скорее всего, раздражает медлительность. При чем характерно это лишь для крупных городов, где люди постоянно находятся в беготне, заключил автоэксперт.