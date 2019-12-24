Автоэксперт назвал просчетом исключение «площадки» из экзамена на права

Исключение «площадки» из экзамена на получение прав — это просчет. Этот этап испытаний отлично показывает навыки вождения будущего автомобилиста. Таким мнением с «360» поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

«„Площадка“ — это вообще хорошая штука. По „площадке“ можно определить, может ли вообще человек за рулем перемещаться по городу. В город можно вообще не выезжать, так как по „площадке“ опытному глазу все понятно», — заявил Субботин. Собеседник связал решение убрать «площадку» из экзамена на права с отсутствием в России специально оборудованных мест, где будущие водители могли бы готовиться к испытаниям, — все застроили домами.

«В городе тоже можно определить, умеет человек ездить или нет. Но есть одна особенность, которую пока не предусмотрели. В машине по-прежнему будет сидеть полицейский. Он в форме, он строгий. Люди не сдают не потому, что рулить не умеют, а потому что пугаются. Психологический барьер преодолеть крайне сложно», — добавил автоэксперт. По его словам, принимать экзамены на права должны сотрудники авторизованных организаций.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о реформе подготовки водителей с 2020 года. На смену традиционным «площадке» и «городу» придет единый экзамен по оценке навыков вождения. Недовольный оценкой гражданин получит право пожаловаться на экзаменатора и аннулировать результаты испытаний.