Автоэксперт назвал нормальной идею с продажей «красивых» номеров для авто через госуслуги
Автоэксперт Сергей Канаев обсудил с RT сообщение о том, что россияне смогут выкупать через портал госуслуг «красивые» автомобильные номера.
По словам Канаева, в мире используется два варианта покупки автомобильных номеров с привлекательным сочетанием букв и цифр. Это либо аукционная система, либо предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу.
Специалист заверил, что оба вида продемонстрировали свою эффективность. Идея с выкупом номеров через портал госуслуг вызвала у Канаева доверие и показалась ему нормальной.
«Тем более что там и аккредитацию, и аттестацию, все можно проводить, и лицензию выдавать, кто это будет делать, то есть все это под государственным контролем», — подытожил директор Национального общественного центра безопасности движения.