Автоэксперт назвал гаражную амнистию необходимой мерой

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал закон о гаражной амнистии. Он вступает в силу с 1 сентября.

Порядок регистрации гаражей и земли под ними теперь упрощен. По словам Моржаретто, это необходимо, так как пока огромное количество гаражей в России находится вне закона.

«Это нужная мера. У нас по разным расчетам от трех до четырех миллионов — может, и больше — гаражей, парковок, построенных до 2004 года, оказались вне закона, повисшие в воздухе. И людям надо ввести в законное поле свое недвижимое имущество, определиться по отношению к земле, на которой эти гаражи стоят», — сказал эксперт.