Автоэксперт Моржаретто усомнился в целесообразности амнистии по автомобильным штрафам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил погасить россиянам штрафы за легкие нарушения ПДД. В разговоре с RT эту идею оценил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По мнению специалиста, «автомобильная» амнистия не нужна, поскольку штрафы сдерживают количество нарушений.

«Я не вижу необходимости для тотальной амнистии. Если подумать, то можно придумать амнистию более справедливую. Например, на спорные случаи, когда не очевидна вина водителей», — добавил Моржаретто.