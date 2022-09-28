Автоэксперт Моржаретто рекомендовал не продавать автомобиль | 360°

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Автоэксперт Моржаретто рекомендовал не продавать автомобиль

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Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что в текущих реалиях не следует продавать машину, чтобы купить новую. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным «Известий», сейчас это не выгодно. Моржаретто объяснил, что денег за проданный автомобиль в любом случае не хватит для приобретения нового.

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«К тому же выбор машин в автосалонах сейчас минимален», — заключил он.

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