Автоэксперт Моржаретто рассказал, какую ошибку допускают покупатели при выборе машины | 360°

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Автоэксперт Моржаретто рассказал, какую ошибку допускают покупатели при выборе машины

Автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал присмотреться к отечественным автомобилям

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что покупатели машин вместо того, чтобы присмотреться к отечественным брендам, думают, что иномарки с пробегом являются более удачной покупкой. Однако, по словам эксперта, данное мнение является заблуждением.

Он посоветовал не сравнивать те отечественные машины, которые выпускали много лет назад, с новыми.

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«Последние десять лет автомобили, которые производит „АвтоВАЗ“, меня устраивают, особенно если учесть их цену. „АвтоВАЗ“ вышел на мировой уровень», — сказал Моржаретто.

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При этом он добавил, что не стоит надеяться на то, что отечественный автомобиль в бюджетном сегменте будет оснащен всеми современными вспомогательными системами. Покупателям не стоит рассчитывать на то, что в отечественном автомобиле будет встроена система кругового обзора или система контроля за полосой.

Машины

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