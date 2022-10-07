Автоэксперт Моржаретто рассказал, какую ошибку допускают покупатели при выборе машины | 360°

Общество 07 октября 2022, 10:34 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Моржаретто рассказал, какую ошибку допускают покупатели при выборе машины Автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал присмотреться к отечественным автомобилям

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что покупатели машин вместо того, чтобы присмотреться к отечественным брендам, думают, что иномарки с пробегом являются более удачной покупкой. Однако, по словам эксперта, данное мнение является заблуждением.

Он посоветовал не сравнивать те отечественные машины, которые выпускали много лет назад, с новыми.

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«Последние десять лет автомобили, которые производит „АвтоВАЗ“, меня устраивают, особенно если учесть их цену. „АвтоВАЗ“ вышел на мировой уровень», — сказал Моржаретто.

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При этом он добавил, что не стоит надеяться на то, что отечественный автомобиль в бюджетном сегменте будет оснащен всеми современными вспомогательными системами. Покупателям не стоит рассчитывать на то, что в отечественном автомобиле будет встроена система кругового обзора или система контроля за полосой.

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