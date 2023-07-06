Общество 06 июля 2023, 15:38 Автоэксперт Моржаретто поддержал инициативу о наказании водителей за опасное вождение

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Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал инициативу о наказании автомобилистов в России за опасное вождение. Его слова передал RT.

Ранее депутаты от ЛДПР внести в Госдуму законопроект, подразумевающий установление штрафа в размере пяти тысяч рублей за умышленное опасное вождение на дороге.

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Автоэксперт оценил инициативу депутатов, добавив, что наказание для лихачей в том или ином виде должно быть.