Автоэксперт Моржаретто оценил предложение снизить допустимое число промилле водителям

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал предложение снизить допустимое количество алкоголя в крови для водителей. Он пояснил, что установленный сейчас порог связан с существующей погрешностью приборов и не является «разрешением выпить».

«У нас есть погрешность прибора, как техническая, и она допускает наличие паров до 0,16 грамма на литр выдыхаемого воздуха, примерно 0,3 промилле», — пояснил Моржаретто.

Он добавил, что этот технический порог был введен после многочисленных консультаций и не означает, что водителям разрешено пить перед поездкой.

Снизить максимальное допустимое количество алкоголя в крови водителей ранее предложил зампред правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин.