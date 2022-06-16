Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему невозможно запретить электросамокаты для детей

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ собирается предложить правительству ввести запрет на использование электросамокатов до 18 лет. Однако сейчас юридически это невозможно, объяснил «ФедералПресс» автоэксперт Игорь Моржаретто.

В России не ведется учет электросамокатов, они не считаются законом транспортным средством. Для начала работы с электросамокатами и их безопасностью нужно прописать их в правилах дорожного движения.

«У нас на сегодняшний день нет определения в законе, нет никаких правил. В случае столкновения, я видел лично своими глазами, пишут: „Наезд пешехода на пешехода“. Но в результате такого „наезда“ все может обернуться серьезными травмами», — сказал Моржаретто.