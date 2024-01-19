Общество 19 января 2024, 12:18 Автоэксперт Моржаретто: электрокары не подходят для русской зимы из-за расхода заряда батареи

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Несмотря на ряд преимуществ, электрокары нельзя назвать полноценной альтернативой классическим машинам. Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, электромобили не подходят для русской зимы. Так, при обогреве салона, который требует большое количество энергии, батарея быстро разряжается, пояснил эксперт.