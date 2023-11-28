Общество 28 ноября 2023, 16:15 Автоэксперт Михаил Полуэктов назвал прекрасной инициативой награждать за сообщения о пьяных водителях

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Автомобильный эксперт Михаил Полуэктов в разговоре с изданием Infox.ru назвал прекрасной инициативой платить вознаграждение людям, которые присылают сообщения в ГИБДД о пьяных водителях.

Напомним, что с мая 2023 года такая практика начала действовать в Нижегородской области, а с 1 января будет применяться в Мурманской области и в Ненецком округе.

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«Говорить о стукачестве в таком контексте могут только подлецы: задумайтесь, а если водитель под градусом, не дай Бог, собьет ваших родных, вы не измените свою точку зрения?» — прокомментировал нововведение Полуэктов.