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    20 мая 2022, 10:39

    Автоэксперт Мигаль рассказал, как справиться со следами тополиных почек на автомобиле

    Полина Гребенщикова

    Весной российские автомобилисты сталкиваются с тем, что машина после стоянки оказывается испачкана упавшими смолистыми почками деревьев — в частности, тополиными. Смывать следы от почек нельзя народными средствами на основе спирта, рассказал для радио Sputnik автоэксперт, основатель компании Fresh Аuto Денис Мигаль.

    Автоэксперт Мигаль рассказал, как справиться со следами тополиных почек на автомобиле

    «Все попытки самостоятельно какими-то спиртосодержащими веществами убрать эти загрязнители приводят к нескольким проблемам. Во-первых, можно повредить лак и банально поцарапать машину. Во-вторых, при некоторой реакции компонентов спиртосодержащих жидкостей с краской эта смола с почек деревьев проникает еще глубже, что только ухудшает ситуацию», — объяснил специалист.

    Если машина испачкана в почках, ее лучше отвезти на специализированную мойку. Там автомобиль отчистят специальными средствами. Избежать появления въевшихся следов можно, если весной и в начале лета мыть машину раз в неделю, чтобы смывать почки до образования следов.