Автоэксперт Мигаль рассказал, как справиться со следами тополиных почек на автомобиле

Весной российские автомобилисты сталкиваются с тем, что машина после стоянки оказывается испачкана упавшими смолистыми почками деревьев — в частности, тополиными. Смывать следы от почек нельзя народными средствами на основе спирта, рассказал для радио Sputnik автоэксперт, основатель компании Fresh Аuto Денис Мигаль.

«Все попытки самостоятельно какими-то спиртосодержащими веществами убрать эти загрязнители приводят к нескольким проблемам. Во-первых, можно повредить лак и банально поцарапать машину. Во-вторых, при некоторой реакции компонентов спиртосодержащих жидкостей с краской эта смола с почек деревьев проникает еще глубже, что только ухудшает ситуацию», — объяснил специалист.

Если машина испачкана в почках, ее лучше отвезти на специализированную мойку. Там автомобиль отчистят специальными средствами. Избежать появления въевшихся следов можно, если весной и в начале лета мыть машину раз в неделю, чтобы смывать почки до образования следов.