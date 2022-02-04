Автоэксперт Матвеев рассказал, на что важно смотреть при покупке подержанного автомобиля

Автоэксперт Дмитрий Матвеев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По данным ИА Nation News, в первую очередь нужно обратить внимание на информацию в объявлении. Важно узнать количество владельцев машины, вид двигателя, лошадиные силы и привод. Также следует осмотреть машину на предмет повреждений и ржавчины. Кроме того, следует разузнать пробег автомобиля. Часто владельцы преуменьшают эту цифру, чтобы продать автомобиль дороже.

Обратите внимание на состояние тормозных колодок: истертость дисков не должна превышать 35%. Осмотрите пороги, арки дверей и сами двери. Важный момент: если вы видите, что двигатель был помыт, значит, владелец пытался скрыть подтеки масла — такую машину точно не стоит брать.

Ранее автоэксперт Алексей Рузанов рассказал, как при выборе машины определить скрученный пробег. Во-первых, на это может указывать состояние покрытия автомобиля. Если на нем много царапин, сколов, следы пескоструя или «паутинка» на кузове — это говорит о том, что пробег большой.