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    04 февраля 2022, 15:52

    Автоэксперт Матвеев рассказал, на что важно смотреть при покупке подержанного автомобиля

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Дмитрий Матвеев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Автоэксперт Матвеев рассказал, на что важно смотреть при покупке подержанного автомобиля

    По данным ИА Nation News, в первую очередь нужно обратить внимание на информацию в объявлении. Важно узнать количество владельцев машины, вид двигателя, лошадиные силы и привод. Также следует осмотреть машину на предмет повреждений и ржавчины. Кроме того, следует разузнать пробег автомобиля. Часто владельцы преуменьшают эту цифру, чтобы продать автомобиль дороже.

    Обратите внимание на состояние тормозных колодок: истертость дисков не должна превышать 35%. Осмотрите пороги, арки дверей и сами двери. Важный момент: если вы видите, что двигатель был помыт, значит, владелец пытался скрыть подтеки масла — такую машину точно не стоит брать.

    Ранее автоэксперт Алексей Рузанов рассказал, как при выборе машины определить скрученный пробег. Во-первых, на это может указывать состояние покрытия автомобиля. Если на нем много царапин, сколов, следы пескоструя или «паутинка» на кузове — это говорит о том, что пробег большой.