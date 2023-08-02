02 августа 2023, 14:54
Автоэксперт Лысаков заявил о невозможности регулирования движения электросамокатов в России
В России невозможно урегулировать движение электросамокатов и привлекать к ответственности его нарушителей. Такое мнение высказал автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Lenta.ru.
По его словам, вешать номерные знаки на моноколеса и самокаты нелепо. Также затруднительно будет подвергать наказанию нарушителей на средствах индивидуальной мобильности в соответствии с КоАП.
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Отмечается, что ранее сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой введения штрафов за превышение скорости на электросамокатах.
Электросамокаты
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