Общество 02 августа 2023, 14:54 Автоэксперт Лысаков заявил о невозможности регулирования движения электросамокатов в России

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В России невозможно урегулировать движение электросамокатов и привлекать к ответственности его нарушителей. Такое мнение высказал автоэксперт, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Lenta.ru.

По его словам, вешать номерные знаки на моноколеса и самокаты нелепо. Также затруднительно будет подвергать наказанию нарушителей на средствах индивидуальной мобильности в соответствии с КоАП.

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Отмечается, что ранее сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой введения штрафов за превышение скорости на электросамокатах.