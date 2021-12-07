Автоэксперт Лысаков поддержал идею бороться с пьяными водителями, как в Японии

Автоэксперт Вячеслав Лысаков поддержал идею предпринимателя Дмитрия Давыдова бороться с пьяными водителями так же, как в Японии. Об этом сообщила НСН.

В Японии штрафуют не только того, кто находился за рулем, но и его пассажиров. Также там могут наказать и тех, кто продал водителям алкоголь. Лысаков считает такие меры справедливыми и эффективными.

«Если ты садишься с пьяным, значит ты не против того, чтобы он вел, ты же и свою жизнь подвергаешь опасности, и ты практически его стимулируешь и мотивируешь на такое неправильное поведение», — считает он.