Автоэксперт Лысаков назвал «пустыми» планы ужесточить наказание за пьяную езду

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков раскритиковал планы усилисть наказание за пьяную езду в России, написало ИА НСН.

Госдума РФ в мае рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Планируется, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение вырастет с 300 до 500 тысяч рублей. Также суд сможет назначать наказание в виде лишения свободы не на два, а на три года.

«Абсолютно пустой законопроект, для галочки сделанный, который никаким образом не повлияет на существующие реалии. МВД получило поручение вице-премьера, который не занимался ранее дорожной безопасностью, занимается оборонным комплексом», — поделился мнением парламентарий.

Как он считает, это поручение выполнено лишь формально. Лысаков заметил, что реальные сроки для пьяных граждан за рулем — большая редкость в нашей стране.