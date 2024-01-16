16 января 2024, 12:11
Автоэксперт Ломанов: некоторые китайские бренды машин могут покинуть российский рынок
Автоэксперт Андрей Ломанов предположил, что некоторые китайские бренды машин начнут покидать российский рынок. Большинство потребителей делают выбор в пользу более бюджетных моделей, отметил специалист в беседе с ИА НСН.
По его словам, варианты, которые стоят чуть дороже Lada, востребованы в России. Однако к другим экземплярам есть вопросы.
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Ломанов пояснил, что несколько китайских компаний могут уйти с рынка, так как российскому покупателю достаточно трудно разбираться в многообразии сложных названий.
Машины
Китай
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