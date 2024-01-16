Общество 16 января 2024, 12:10 Автоэксперт Ломанов: китайские компании тестируют свои машины на клиентах

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Китайские производители транспортных средств проверяют свои изделия на покупателях. Такое заявление сделал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с ИА НСН.

Специалист напомнил, что КНР — не такая холодная страна, как, например, Россия. Там негде тестировать машины в реально тяжелых условиях.

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«Они (китайские организации — прим. ред.), будем честны, тестируют автомобили на покупателях, в конкретных областях <…>. Но надо понимать, что все автомобильные компании в каком-то смысле проводят эксперименты на своих клиентах», — отметил Ломанов.

Он также добавил, что сегодня концерны азиатского государства быстрее других исправляют дефекты в транспорте.