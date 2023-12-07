Общество 07 декабря 2023, 19:04 Автоэксперт Логинов рассказал о частом виде мошенничества во время ДТП Автоэксперт Логинов: мошенники манипулируют машиной чиновника

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Автоэксперт и блогер Сергеей Логинов в беседе с изданием «МК в Питере» рассказал, что мошенники пользуются несколькими способами обмана автовладельцев во время аварий.

Иногда они могут требовать оплату наличными, обманывая, что ДТП произошло с машиной высокопоставленного чиновника. Таким образом они оказывают давление на оппонента. Для сохранения денег всегда следует помнить об алгоритме оформления аварии.

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Автоэксперт предупредил, что основное оружие злоумышленника — неразбериха. Чтобы не попасть в ловушку, нужно точно знать свои права и свои обязанности, добавил он.