Общество 11 декабря 2023, 17:22 Автоэксперт Крохмаль заявил, что машина с нечитаемыми номерами представляет угрозу

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В Воронеже начали эвакуировать авто с нечитаемыми номерами, и эта мера абсолютно оправдана. Таким мнением поделился с Pravda.Ru руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его словам, как правило, номера скрывают те, кто не хочет платить за парковку. Их закрывают снегом, грязью, медицинскими масками и другими предметами. Между тем, машина, которую нельзя идентифицировать, представляет угрозу.

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«Если автомобиль не идентифицирован — есть угроза террористического акта. Если просто автомобиль стоит без номеров в людной части города, то, естественно, он представляет опасность», — подчеркнул эксперт.

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