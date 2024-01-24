Общество 24 января 2024, 12:22 Автоэксперт Крохмаль назвал правильной идею о сообщениях про пьяных водителей

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Власти Республики Алтай разработали законопроект, согласно которому граждане смогут получить денежное вознаграждение за информацию о пьяных водителях. В беседе с ИА НСН идею прокомментировал глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Он назвал инициативу правильной для всех регионов. По мнению специалиста, данную систему необходимо реализовывать через мобильные приложения. Программа в режиме реального времени будет передавать сведения на ближайший пост ГИБДД, предложил автоэксперт.