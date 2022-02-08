Автоэксперт Колодочкин рассказал, как подготовиться к долгой поездке на машине

Чтобы длительная поездка на машине прошла комфортно и без неприятных происшествий, к ней следует подготовиться заранее, передала «Вечерняя Москва». Автоэксперт Михаил Колодочкин дал несколько советов по подготовке к автопутешествию.

Прежде всего стоит проверить автомобиль на исправность. С собой обязательно нужно взять теплую одежду, автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона, канистру с бензином и грузовой буксировочный трос на случай поломки.

Ехать на дальние дистанции лучше только в дневное время, считает эксперт.

«Не стоит совершать никакие подвиги: можно ехать и 12, и 14 часов, но это все вызывает очень сильное утомление и может плохо кончиться. Еще многие любят ездить в темноте. Я категорический противник этого, хоть и понимаю, что сейчас дни короткие все еще и нескоро станут длинными. Тем не менее желательно именно в светлое время суток ехать, а уже когда стемнеет, можно перекусить, остановиться», — посоветовал Колодочкин.