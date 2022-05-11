Автоэксперт Колодочкин рассказал, для чего нужна нейтральная передача на АКПП

Нейтральную передачу на АКПП можно использовать для быстрой буксировки машины, в остальных случаях пользоваться ей не стоит, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Включать нейтральную передачу можно, если нужно отбуксировать машину на расстояние до 50 километров.

«На самом деле этот режим чисто аварийный: считается, что в этом случае не работает мотор. Если он не работает, то коробка работает не в режиме, детали трутся, а должной смазки нет», — пояснил эксперт.

В случае остановки на АКПП лучше включать не нейтральную передачу, а паркинг.