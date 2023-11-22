22 ноября 2023, 14:04
Автоэксперт Колодочкин: опытные водители не станут пользоваться цифровыми правами
Некоторые автовладельцы не станут переходить с бумажных водительских прав на цифровые. Опытные водители предпочтут бумажное удостоверение, сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT.
По его словам, идея «немножко зависает в воздухе» из-за возможности технических сбоев. Водители со стажем не станут доверять новым технологиям и продолжат брать с собой все бумажные документы.
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При этом Колодочкин назвал само предложение перехода на цифровые водительские права хорошим.
Водители
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