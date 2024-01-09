09 января 2024, 13:28
Автоэксперт Колодочкин: чувство собственного достоинства поможет избежать ДТП в непогоду
Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как избежать ДТП в непогоду. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист посоветовал спокойнее относиться к автомобилистам, которые выражают недовольство с помощью гудка.
Реклама
«Тут нужно иметь чувство собственного достоинства, ехать с комфортной для тебя скоростью, но обгоняют тебя — да пусть обгоняют», — отметил Колодочкин.
По его словам, также важно не забывать про правила дорожного движения.
ДТП
Машины
Реклама
Реклама