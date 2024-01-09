Общество 09 января 2024, 13:28 Автоэксперт Колодочкин: чувство собственного достоинства поможет избежать ДТП в непогоду

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Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как избежать ДТП в непогоду. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Специалист посоветовал спокойнее относиться к автомобилистам, которые выражают недовольство с помощью гудка.

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«Тут нужно иметь чувство собственного достоинства, ехать с комфортной для тебя скоростью, но обгоняют тебя — да пусть обгоняют», — отметил Колодочкин.

По его словам, также важно не забывать про правила дорожного движения.