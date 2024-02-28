Общество 28 февраля 2024, 14:16 Автоэксперт Казаченко счел преждевременным исключение запчастей из параллельного импорта

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Минпромторг приступил к обсуждению возможности убрать из перечня параллельного импорта товары некоторых брендов машин. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

По его словам, такое решение может быть преждевременным.

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«России совсем далеко до разработки электроники, у нас все производят на импортных комплектующих», — высказался специалист.

Однако он отметил, что отмена параллельного импорта автозапчастей позволит поддержать производителей РФ.