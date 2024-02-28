28 февраля 2024, 14:16
Автоэксперт Казаченко счел преждевременным исключение запчастей из параллельного импорта
Минпромторг приступил к обсуждению возможности убрать из перечня параллельного импорта товары некоторых брендов машин. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
По его словам, такое решение может быть преждевременным.
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«России совсем далеко до разработки электроники, у нас все производят на импортных комплектующих», — высказался специалист.
Однако он отметил, что отмена параллельного импорта автозапчастей позволит поддержать производителей РФ.
Минпромторг РФ
Машины
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