Общество 16 апреля 2024, 12:19 Автоэксперт Канаев связал массовый отказ от полисов ОСАГО на Кавказе с отношением страховых компаний

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Массовый отказ от оформления полисов ОСАГО на Кавказе связан прежде всего с недобросовестной работой страховых компаний в регионе. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его словам, жители Кавказа в случае ДТП предпочитают самостоятельно договариваться о выплатах без посредника.

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«Страховщикам нужно не бить тревогу, а посмотреть на регионы и понять, почему у них сложилась такая ситуация, изменить подход к потребителю», — сказал эксперт.

Ранее «Известия» писали, что больше всего водителей без полиса ОСАГО зарегистрировали в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.