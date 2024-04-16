16 апреля 2024, 12:19
Автоэксперт Канаев связал массовый отказ от полисов ОСАГО на Кавказе с отношением страховых компаний
Массовый отказ от оформления полисов ОСАГО на Кавказе связан прежде всего с недобросовестной работой страховых компаний в регионе. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
По его словам, жители Кавказа в случае ДТП предпочитают самостоятельно договариваться о выплатах без посредника.
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«Страховщикам нужно не бить тревогу, а посмотреть на регионы и понять, почему у них сложилась такая ситуация, изменить подход к потребителю», — сказал эксперт.
Ранее «Известия» писали, что больше всего водителей без полиса ОСАГО зарегистрировали в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.
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